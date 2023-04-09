الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قرآن وإنشاد وشعر.. مبادرة شبابية لاكتشاف المواهب فى قرية دمشلى بالبحيرة

جانب من فعاليات قرية
جانب من فعاليات قرية دمشلى بالبحيرة

نظم عدد من شباب قرية دمشلي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مبادرة جديدة تعقد لأول مرة لاكتشاف المواهب المختلفة بالقرية من صوت حسن وإنشاد وتأليف وإلقاء شعري وخطابة تزامنا مع شهر رمضان الكريم.

وبدأت المبادرة في استقبال أعمال المتسابقين منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى 15 من الشهر نفسه، إذ قدم أكثر من 150 شخصا في أفرع المسابقة المختلفة،وتم تصفية المتسابقين واختيار أشخاص للتصفيات والمراحل النهائية التى يختار من بينها أعضاء لجنة التحكيم الفائزين، وتصعيد 55 متسابقا فى جميع الفروع.

ومن المقرر تكريم الفائزين خلال الاحتفال الرسمي للقرية بليلة القدر، الذي سيعقد الخميس المقبل بحضور قيادات وزارة الأوقاف وعدد من الصحفيين ورموز القرية.

وقال أحمد مجدي، أحد الشباب المنظمين للمبادرة، إن الفكرة جديدة على القرية وتنفذ لأول مرة ونستهدف من خلالها اكتشاف المواهب المختلفة في مختلف المجالات، إلى جانب تحفيز المواهب على استكمال مشوارهم وتنمية قدراتهم.

وأوضح أن المبادرة ستعقد بشكل سنوي كل عام تزامنا مع شهر رمضان، من أجل زرع روح المحبة والتآلف بين أبناء القرية، على أن يتم دعوة رموز القرية المتميزين في مختلف المجالات، إلى جانب دعوة عدد من المفكرين والصحفيين وقيادات المؤسسة الدينية.

حمادة بمحافظة البحيرة المبادرة أعضاء لجنة التحكيم الفائزين ليلة القدر اكتشاف المواهب

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