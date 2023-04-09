الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء بعد غد الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخاض الفريق مرانه اليوم بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات ما بين المحلية والإفريقية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن مسئول النادي الأهلي في بيان رسمي وهو يضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، وحرصًا منه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال؛ قام النادي برفع الأمر كاملًا إلى مؤسسات الدولة المعنية، وأرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق.

وأكد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية الفوز الذي تحقق على غزل المحلة، مشددًا على أنها مباراة بثلاث نقاط مهمة وتقرب الأهلي خطوة جديدة نحو لقب الدوري.

وعن مشاركته، قال علي لطفي: "اللاعبون جاهزون في أي وقت والجميع يعمل بروح الفريق الواحد".

واستكمل: "محمد الشناوي وكل حراس المرمى بالفريق يدعمون من يشارك؛ لأنه يلعب باسم الأهلي وهذا يحدث دائمًا.. وأشكرهم على الدعم قبل لقاء اليوم".

وعن الدعم الجماهيري للاعبين، قال علي لطفي: "جمهور الأهلي هو اللاعب رقم واحد، ونتمنى استمرار الجمهور بنفس الحضور والتواجد كما شهدنا في مباراة الهلال.. وأشكر جماهير الأهلي على المؤازرة الدائمة وهذا ما عهدناه منهم".

وعن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، قال علي لطفي: "لدينا إصرار كبير على الفوز بكأس مصر وإهدائه لجماهير الأهلي، ونتمنى التوفيق وتقديم أفضل ما لدينا".