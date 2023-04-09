سقوط أمطار خفيفة مصاحبة لرياح بمدينة مرسى مطروح

شهدت مدينة مرسي مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفه، مصاحبة لرياح وعلي الفور، أعلنت الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة مطروح حالة الطواريء والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

ورصدت “الدستور” حالة الطقس السيئ الذي شهدته مدينة مرسي مطروح عقب تساقط الأمطار الخفيفة.

كما أعلنت الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية علي مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين و سرعة حلها علي الفور.

في سياق آخر كان قد تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في مارس 2023، جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية و سقوط الأمطار بعدد من مدن المحافظة منها مدينة مرسى مطروح وبرانى والسلوم والحمام و العلمين، والتى شهدت سقوط أمطار رعدية غزيرة وتجمعات مياه، مع الإسراع فى رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح الإسكندرية.

جاء ذلك لتيسير حركة المواصلات مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن و معدات و سيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الأمطار بها.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها.

كما وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتي الكهرباء والمياه والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أي حادث طارئ فى حينه.

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