كشف خدع الدجالين.. أبرز ما يقدمه "عملة نادرة" بحلقاته

"هوس الدجالين"، اعتادت نساء القرى النائية وبعض النجوع بالصعيد بالاستعانة بالدجالين والذين يدعون القدرة الخارقة لحل أزماتهم مابين التأخر في الزواج أو عدم الانجاب، وذلك ما أبرزه مسلسل عملة نادرة خلال حلقاته.



وكانت قررت اسراء "مريم الخشت" الذهاب لتلك الطرق حتى تكون قادرة على الانجاب، وبالفعل ذهبت للمعبد مع صديقة لها تدعى نفسية، والتي أوضحت لها أنها انجبت بطريقة غير شرعية وليس أن الدجالين حلوا أزمتها.

وظهرت نفيسة بالحلقات الماضية وهي تبتزها وتأخذ منها الأموال، وظهرت نفيسة مرة أخرى خلال الحلقة ١٧ من مسلسل عملة نادرة، وطلبت من إسراء 100 ألف جنية، حيث اكتشفت إسراء انه تم خداعها بعد وضع مخدر لها أثناء تنفيذ الطقس الفرعوني وتصويرها مع رجل في وضع مخل.

ثارت إسراء على نفيسة، لكنها تتراجع و تتركها نفيسة تلطم خديها لما تعرضت له من ظلم وحمل بالحرام، وسيطرت حالة من الحزن على إسراء بعدما علمت ما تعرضت له.



أبطال مسلسل عملة نادرة 2023

مسلسل عملة نادرة يضم فريق عمل كبير من النجوم على رأسهم الفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية.

ويشارك بالعمل الفني بمسلسل عملة نادرة إنتاج الشركة المتحدة التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع المصري أيضا رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

والمسلسل من تصوير، أحمد فهيم، و مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، والملابس لغادة وفيق، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.



مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة

يمكنك مشاهدة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 7.30 مساءً، وتتم الإعادة في الساعة ال١ صباحا.

كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.