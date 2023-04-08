السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق يلتهم منزلا و4 حظائر ويصيب 3 أشخاص فى كفر الشيخ

حريق
حريق

شهدت عزبة أبو يدك التابعة لمجلس قروى أبو مندور بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، حريقا هائلا التهم منزلا وأربعة حظائر مواشي، إلا أن الأهالي تمكنوا من إخراج المواشي منها، ولم تنفق أي مواشي أو تصاب، فيما أصيب 3 أشخاص بالاختناق والكسور، وتم نقلهم للمستشفى العام بدسوق عن طريق سيارة إسعاف وتم إسعافهم ، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده.

 

انتقل للموقع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق والقيادات الأمنية والشرطية بالمركز ورجال الإطفاء وأربعة سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، واللواء عصام النجار، مساعد مدير الأمن، والعميد هيثم عبدالمقصود، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، ومأمور مركز شرطة دسوق والمقدم تامر عبد العليم، من قيادات المطافي، ومامور مركز شرطة دسوق.

 

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء عصام النحار، مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق بنشوب حريق هائل بمنزل "ج.ل" بقرية أبو يدك التابعة لمجلس ابومندور بمركز دسوق، بدأ باشتعال النيران بمنزل "ج.ل"، وأتت النيران على جميع مشتملات ومحتويات  المنزل، كما انتقل الحريق لأربعة حظائر مواشي مجاورة للمنزل، بالتعاون بين رجال الإطفاء والأهالي، جرى إخراج المواشي من الحظائر قبل اشتعال النيران بها قبل نفوقها.

 

كما تسببت النيران، في إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وجرى نقلهم لمستشفي دسوق العام واسعافهم،  وحالتهم الآن مستقرة وتم نقلهم لمنازلهم  ،ويكثف رجال المباحث جهودهم للتعرف على أسباب الحريق ،كما تمكن رجال الإطفاء من  إخماد الحريق والسيطرة عليه.

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