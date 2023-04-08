استشاري نفسي تحذر من استخدام العلاج الدواني لمرضى التوحد قبل 10 سنوات

قالت الدكتورة شيرين الدرديري، استشاري الصحة النفسية، إن الاكتشاف المبكر ل مرض التوحد يساعد في عدم تدهور الحالة وتوعية المحيطين بمهارات التعامل معهم حتى يكون قادرًا على الدمج داخل المجتمع بشكل سليم.

زيادة نسب التوحد على مستوى العالم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدراسات تشير إلى زيادة نسب التوحد ليس في مصر فقط ولكن بالعالم كله، مشيرة إلى أن مبادرة"أطمن على ابنك"، ساهمت في الكشف عن العديد من حالات التوحد.

وأكدت أن مرضى التوحد على مستوى العالم 5% منهم لديهم توحد بدرجاته، فيوجد نسب قليلة ويكون قريب من الشخص السوي وتسمى طيف، ويوجد نسب متوسطة، ونسب عالية تفوق 60% من نسب الاختبارات وتكون قريبة من التخلف العقلي.

وأشارت إلى أن النسبة الأكبر من التوحد هو طيف التوحد والذي يكون فيه عرض من أعراض التوحد ويتم تشخيصه من سن 3 سنوات وذلك من خلال عدم توافق بصري الطفل مع الآخرين وإذا وجدت الأم هذه العلامة عليها مراجعة طبيب توحد ولا ننصح بالعلاج الدوائي قبل 10 سنوات ونكتفي بالعلاج السلوكي.