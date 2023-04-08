إصلاح هبوط أرضي بوسط الإسكندرية

تابعت إدارة الطرق والمرافق بحي وسط الإسكندرية، أعمال إصلاح الهبوط الارضي الكائن بشارع بيروت من مسجد العطارين، في إطار الاهتمام بشبكة الطرق الرئيسة والفرعية بحي وسط، ووفقا لتعليمات عزة سعد رئيس الحي.

تم التنسيق مع مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود، لإصلاح الهبوط الكائن بـ2 شارع بيروت من شارع مسجد العطارين بعد أعمال لشركة المياه، وذلك في إطار الحفاظ على شبكة الطرق بالحي، وعلي المرافق العامة والبنية التحتية، لرفع المعاناة عن المواطنين، والحفاظ علي سلامة المارة.

وفي سياق آخر، شاركت وحدة مرافق وسط، ووحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية في حملة مكبرة اسفرت عن رفع 90 أشغال و35 حاجز.

يأتي ذلك في إطار تشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، والمتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات، وتحت إشراف عزة سعد رئيس حي وسط.

شارك في الحملة وحدة مرافق وسط بقيادة الرائد محمد سراج، ووحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية بمشاركة المهندس إسلام عودة مدير وحدة الإزالة الفورية للتصدي لظاهرة الإشغالات والحواجز بشوارع الحي.

جابت الحملة شوارع: “المحور، قنال السويس، البطالسة، اسفل كوبرى محرم بك الرصافة، وشارع محرم بك"، وأسفرت عن رفع 90 حالة أشغال، و35 من الحواجز والكاوتش، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، وتيسيرًا لحركة المرور، وفتح الشوارع أمام المارة.

كما استأنفت إدارة الكهرباء بالحي، اليوم، أعمال الصيانة والإنارة بشوارع الحي، وأعمال تقفيل الكابلات الأرضية بطريق الكورنيش، وأعمال دهانات الأعمدة الزخرفية بحديقه بيرم التونسي بالشاطبي، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات.