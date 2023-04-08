السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 1321 مواطن في قافلة طبية في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

كشفت مديرية الصحة بدمياط، عن نتائج القافلة التى إنطلقت، أمس الجمعة ، واستمرت حتى اليوم، بعزبة البنك بمركز كفر سعد،  وذلك ضمن خطة شهر إبريل لعام ٢٠٢٣..

يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة..

فيما وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أن قافلة عزبة البنك ، تردد عليها ١٣٢١مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ٥٩حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد١٣ حالة ، هذا إلى جانب إجراء ٢٧٢تحليل معملى و فحص ٣٨حالة بالأشعة و ٩حالات أخرى بالسونار..

وواصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق،  حيث تم تنفيذ قافلة بقرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

و قالالدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٨٦٣مواطن، حيث تم تحويل ٢٩حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٤١٠تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٥٢حالة و السونار ل٧٧حالة .

وعقد  الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، إجتماعا موسعا لمديري المستشفيات بقاعة الإجتماعات بمستشفى الرمد في حضور الدكتور محمد بدران  وكيل المديرية  والدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الطوارئ ومديري الإدارات الفنية المعنية.

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