إصابة شخصين في حادث إنقلاب سيارة بطريق "مطروح - السلوم"

أصيب اليوم السبت، شخصين، في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 15 بطريق مطروح السلوم، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي مطروح العام.

وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم " ناصر روفه المحفوظي، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف داخلي، وتم حجزة بالعناية الجراحية، وصالح عبدالرؤوف محمود، 14 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد اليمني وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وتم حجزه بقسم العظام ".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي مطروح العام، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وفي سياق أخر، كان قد لقي طفل مصرعه واصيبت سيدة، الاربعاء الماضي، في حادث تصادم تروسيكل في شارع 15 بمنطقة الكيلو 2 وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي مطروح العام.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابة، وحالتها العامة مستقرة والتحفظ علي جثمان الطفل في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.