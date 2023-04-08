السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"متاحف الإسكندرية" تعلن قطع الشهر الفائزة بأعلى تصويت

القطع الفائزة بمتاحف
القطع الفائزة بمتاحف الإسكندرية

أعلن كلًا من متحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية، عن القطع الفائزة بأعلى تصويت لشهر إبريل ضمن المسابقة الشهرية للمتاحف المصرية تحت شعار « أنت من تقرر»، والتي تعرض 3 قطع من كل متحف لاستفتاء الجمهور على قطعة الشهر، وذلك على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 

وأشار متحف المجوهرات الملكية، خلال منشور عبر صفحة الفيسبوك، أنه قد فازت القطعة رقم (2) كقطعة شهر أبريل 2023، بأعلى نسبة تصويت، وهي عبارة عن مسبحة من الياقوت الأبيض مكونة من تسعه وتسعون حبة لها مئذنة وشاهدين وشرابة واسلاك الفضة مطلية بالذهب.

 

كما أعلن متحف الإسكندرية القومي، عن قطعة شهر ابريل 2023، والفائزة بأعلى نسبة تصويت، وهي القطعة رقم (1) وهي قنينة بغطاء من الخزف التركى، الفوهة متسعة، الرقبة اسطوانية الشكل ممتدة البدن كروي الشكل، الغطاء دائرى الشكل  وبدن القنينة مزخرف هندسية متداخلة محددة باللون الأسود وملونة باللون الأحمر واللبنى والأصفر والأزرق، قاعدة القنينة خالية تماما من الزخارف، حيث يعتبر الخزف ذو البريق المعدنى من احسن ما اخترعه المسلمون من أنواع الخزف، وقد انتشر هذا النوع فى جميع أنحاء العالم الإسلامي.


وكان قد عرض متحف الإسكندرية القومي بجانب القطعة الفائزة، قطعتين آثريتين ضمن الاستفتاء وهما: قطعة عبارة مشكاة مزخرفة برسوم عبارة عن خطوط رفيعة حمراء مموهة بماء الذهب،وبدأ ظهور المشكاة منذ العصر الأيوبي و إزداد إنتشارها فى العصر المملوكى، والمشكاة هى الكوة التى توضع بها وسيلة الاضاءة ومنها إقتبس الفنان الإسلامي شكل المشكاة الحالى.

 

أما القطعة الثالثة سلطانية ذات بدن كروي الشكل يعلوها غطاء نصف دائرى ينتهي من اعلى بطرف مدبب يمثل المقبض، تركز على طبق مسطح ذو حافة زجزاجية، و تعد نموذج لتطور صناعة الزجاج فى مصر.

سبحة من الياقوت قنينة خزف الإسكندرية متحف الاسكندرية القومى متحف المجوهرات الملكية

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