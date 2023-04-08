السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

اصطف آلاف المصلين، الذي جاءوا من كل مكان قاصدين الجامع الأزهر، كعبة العلم وقبلة الدارسين، اليوم السبت، السابع عشر من شهر رمضان المبارك؛ لأداء صلاتي العشاء والتراويح، في سكينة وخشوع، في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتقدم المُصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء والتراويح من سورتي: المؤمنون والنور، برواية ‏الدوري عن أبي عمرو البصري، ورواية هشام عن ابن عامر الشامي، ورواية شعبة عن الإمام عاصم الكوفي، ورواية خلف عن الإمام حمزة الكوفي، ورواية أبو الحارث عن الإمام الكسائي.

وأم المصلين الليلة في الجامع الأزهر: الشيخ محمود محمد عزازي، والشيخ محمد جمعة، والشيخ أحمد سعد العجمي، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ أيمن عبد المنعم ، والشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ كمال محمد علي، والشيخ محمد السعداوي.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتا العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏

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