السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أنا والقناع".. أيمن بهجت قمر عن خلافه مع عمرو دياب: "خطأ كبير"

أيمن بهجت قمر وعمرو
أيمن بهجت قمر وعمرو دياب

حلّ الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ضيفًا على برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، ليكشف عددًا من كواليس حياته الشخصية والفنية.

وقال "بهجت قمر": "اللى عايز يضايق عمرو دياب ميروحش يشتغل مع تامر حسني، لا إللى عايز يضايقه يغلط فيه، يهاجمه بطريقة مش حلوة على السوشيال ميديا، بس عمرو دياب في فرح محمد إمام، لو شوفتيه كان قاعد يدلعني دلع، وعمرو معندوش مشكلة يشتغل مع حد".

وتابع: "حسيت إني أخطأت خطأ كبير وخسرت بعد 5 سنين فقررت أصالحه بألبوم معدي الناس، وحاولت أهنيه وكان قافل وزعلان لإني غلطت لما طلعت ده للسوشيال ميديا، ومش عيب لما أغلط، وأكيد إحنا الاثنين خسرنا في فترة القطيعة، وأنا مش ممكن هلاقي بديل لعمرو دياب ولا هو ممكن يلاقيلي بديل".

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