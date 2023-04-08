السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 17.. مفاجأة مدوية من نيللي كريم لعائلة جمال سليمان

عملة نادرة
عملة نادرة

شهدت الحلقة 17 من مسلسل عملة نادرة الذي يعرض الآن على قناة "سي بي سي" ظهور نادرة "نيللي كريم" مع شداد "محمد لطفي" وهو يؤكد لها أن سبب زواجه منها العادات والتقاليد خوفاً عليها من نظرة رجال الجبل لها، وهو لم يرِ أنه يليق بها.

وطلب شداد من المأذون الذي زوجهم نشر الخبر في كل البلاد، ومن جانبه علم عبدالجبار "جمال سليمان"، حيث ثار فور سماع الخبر، وقام ابنه علاء "أحمد فهيم" وسكينة "فريدة سيف النصر" بتهدئته، حيث يعتبر عائلات الصعيد أن زواج المرأة من رجل غريب عن عائلة زوجها المتوفي يخالف عاداتهم وتقاليدهم.

مسلسل عملة نادرة عام ٢٠٢٣:
مسلسل عملة نادرة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تمتلك بصمات واضحة في كافة المجالات، حيث تسلط الضوء في دراما رمضان هذا العام على القضايا الخطيرة التي تخص المجتمع المصري وخاصة في النجوع الفقيرة فيما يتعلق بالنساء.

كذلك أطلقت الشركة المتحدة العديد من الحملات التوعوية مثل أخلاقنا الجميلة ورعاية المواهب والتخلص من الإدمان، والتي كان لها دورها في  ظهور مواهب جديدة في برنامج الدوم ووجدت لهن مكانا على الساحة.

مسلسل عملة نادرة يسلط الضوء على امرأة صعيدية تجسدها نيللي كريم وتحارب الظلم والفساد في نجع فقير لا يعترف بالمرأة وبحقوقها وقدرتها على حفظ الميراث والوصاية على ابنها، واستطاعت نادرة أن تتحدى كبرى العائلات من أجل أن تثبت كيانها وقدرتها على حماية نفسها وابنها.

عملة نادرة الحلقة 17.. هل تتزوج نيللي كريم من محمد لطفي؟

ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. زواج نادرة وشداد وحرب عائلات النجع

عملة نادرة مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 الحلقة 17 مسلسل عملة نادرة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة موعد عرض مسلسل نيللي كريم تفاصيل احداث مسلسل عملة نادرة جمال سليمان اعادة مسلسل عملة نادرة مسلسل عملة نادرة قنوات عرض مسلسل عملة نادرة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل عملة نادرة السابعة عشر

الأكثر قراءة

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أماكن الفروع المميكنة لشركة بتروتريد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. دلال ترفض صلح جعفر بعد اتهامها بضرب عايدة

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. خطة القوات المسلحة لضرب عناصر داعش

تصاعد أحداث انتقام "العوضي" في الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات

الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة طرق فى الأغوار لليوم الثانى