مسلسل عملة نادرة الحلقة 17.. مفاجأة مدوية من نيللي كريم لعائلة جمال سليمان

شهدت الحلقة 17 من مسلسل عملة نادرة الذي يعرض الآن على قناة "سي بي سي" ظهور نادرة "نيللي كريم" مع شداد "محمد لطفي" وهو يؤكد لها أن سبب زواجه منها العادات والتقاليد خوفاً عليها من نظرة رجال الجبل لها، وهو لم يرِ أنه يليق بها.

وطلب شداد من المأذون الذي زوجهم نشر الخبر في كل البلاد، ومن جانبه علم عبدالجبار "جمال سليمان"، حيث ثار فور سماع الخبر، وقام ابنه علاء "أحمد فهيم" وسكينة "فريدة سيف النصر" بتهدئته، حيث يعتبر عائلات الصعيد أن زواج المرأة من رجل غريب عن عائلة زوجها المتوفي يخالف عاداتهم وتقاليدهم.

مسلسل عملة نادرة عام ٢٠٢٣:

مسلسل عملة نادرة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تمتلك بصمات واضحة في كافة المجالات، حيث تسلط الضوء في دراما رمضان هذا العام على القضايا الخطيرة التي تخص المجتمع المصري وخاصة في النجوع الفقيرة فيما يتعلق بالنساء.

كذلك أطلقت الشركة المتحدة العديد من الحملات التوعوية مثل أخلاقنا الجميلة ورعاية المواهب والتخلص من الإدمان، والتي كان لها دورها في ظهور مواهب جديدة في برنامج الدوم ووجدت لهن مكانا على الساحة.

مسلسل عملة نادرة يسلط الضوء على امرأة صعيدية تجسدها نيللي كريم وتحارب الظلم والفساد في نجع فقير لا يعترف بالمرأة وبحقوقها وقدرتها على حفظ الميراث والوصاية على ابنها، واستطاعت نادرة أن تتحدى كبرى العائلات من أجل أن تثبت كيانها وقدرتها على حماية نفسها وابنها.