ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. زواج نادرة وشداد وحرب عائلات النجع

جن جنون عبد الجبار الذي يجسده جمال سليمان في مسلسل عملة نادرة الحلقة ١٦، بعد علمه بهروب نادرة على يد شداد، وأقسم أنه سيحرق النجع، الأمر الذي أرعب سكينة زوجته التي تجسدها فريدة سيف النصر وتحدثت مع ابنها علاء الذي يجسد دوره محمد فهيم وأن المعركة ستبدأ وستكون نهايتها مأساوية للجميع بسبب هروب نادرة التي تجسدها نيللي كريم.

احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 16

وخلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 16 ذهب الشيخ المنزلاوي إلى حسن أبو عصاية الذي يجسده كمال أبو رية وهو من العائلة المعادية لعبد الجبار، وأخبره أنه يجب أن يأتي معه حتى يقنع عبد الجبار أنه ليس له علاقة بخطف زوجة ابنه حتى لا تقوم الحرب، وحاول الشيخ المنزلاوي إقناعه أن أخيه الذي يقوم بدوره أحمد فهيم من الممكن أن يكون له يد في هذا الموضوع، لأن هذا الأمر حدث من قبل.

وعلى الجانب الآخر ذهبت ريم رؤوف التي تجسد دور سميرة زوجة مسعود الذي يجسد دوره أحمد عيد إلى دميانة التي تقوم بدورها جومانة مراد، وهددتها أن تبتعد عن زوجها وأنها تعرف ذهابها إليه في مقر عمله.

تفاصيل مسلسل عملة نادرة الحلقة 16

وبدأت الأخبار تنتشر في نجع عبد الجبار عن حب شداد الكبير لنادرة وأن عائلة أبو عصاية لا دخل لها في هذا الأمر، وتم الإتفاق بين عائلة عبد الجبار وأبو عصاية أن يتعاونا من أجل عودة نادرة.

وبالفعل ذهبت عائلات النجع إلى الجبل لمحاربة شداد ورجاله، وبدأت معركة ضارية انتهت بمقتل العديد من رجال النجع الأمر الذي أدى إلى انسحابهم على الفور، وطمأن شداد نادرة بأن كل الأمور على ما يرام.

زواج نادرة ووفاة زوج دميانة

وعلمت دميانة أن زوجها بلال الذي ذهب إلى العراق منذ سنوات قد مات، وانهارت أمام النجع بعد عودته إليها في صندوق بعد انتظار دام خمس سنوات، وذهبت نادرة إليها في الليل من دون أن يراها أحد حتى تقوم بمواساة صديقتها التي ساعدتها كثيرا.

وانتهت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل عملة نادرة بشكل مفاجىء حيث تم زواج شداد على نادرة وسط رجاله في قلب الجبل، وننتظر مفاجآت كثيرة لنادرة وشداد في الحلقات القادمة.