السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قافلة طبية من جامعة أسوان لدولة تنزانيا والرابعة دوليا بقارة إفريقيا

قافلة طبية
قافلة طبية

شاركت كلية الطب بجامعة أسوان؛ في تنظيم قافلة طبية لدولة تنزانيا وتعد هذه القافلة الطبية الرابعة دوليا بدول القارة الإفريقية.

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تحمل على عاتقها بناء جسر من التواصل بينها والجامعات الإفريقية، مؤكدا أن القافلة التي تم تنظيمها تضم عددا من الجراحات الدقيقة للتشوهات المختلفة في تخصص المسالك البولية، وخاصة التشوهات الخلقية عند الأطفال بدولة تنزانيا، وترأس القافلة الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب وأستاذ جراحات المسالك والمناظير، والدكتور أحمد صلاح المدرس بقسم المسالك كلية طب جامعة أسوان، وفريق طبي متعاون من المتطوعين من مختلف الجامعات المصرية، منها كليات طب أسيوط، وطب سوهاج، وبمشاركة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من خلال مؤسسة بلكس والعون المباشر. 

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن هذه المشاركة الطبية لدولة تنزانيا تعد الثالثة بناءً على الدعوة الموجهة من دولة تنزانيا المتحدة الممثلة في وزارة الصحة التنزانية في مدينة زنجبار، لافتا إلى أنه تم إقامة مخيم جراحي بجزيرة بمبا بدولة تنزانيا، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء عدد 80 عملية جراحية في تشوهات المسالك المختلفة خلال عدد 6 أيام مع القيام بالجراحات اللازمة مع توفير الأدوية مجانًا للمرضى.

وأوضح الدهشوري أن ذلك يأتي في إطار دور جامعة أسوان الإقليمي والدولي تجاه المجتمع الخارجي بالقارة الإفريقية. 

يذكر أن جامعة أسوان، قامت بإرسال قوافل طبية إلى عدد من دول القارة الإفريقية، منها قافلة طبية لدولة جيبوتي، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس عام 2019. وقافلة طبية إلى دولة تنزانيا خلال يوليو2021. وقافلة ثالثة لدولة تنزانيا، وذلك مؤخرا خلال مارس 2023.

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