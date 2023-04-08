السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالسند يمامة يشارك في إفطار اللجنة العامة لـ"الوفد" بالفيوم

حزب الوفد
حزب الوفد

وصل الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إلى محافظة الفيوم للمشاركة في الإفطار الذي تقيمه اللجنة العامة للوفد بالفيوم والمشاركة في الحلقة النقاشية التي يلتقي فيها رئيس الوفد مع أعضاء الحزب بالمحافظة.

واستقبل رئيس الوفد الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم والكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل عضو الهيئة العليا للوفد وإبراهيم صالح عضو الهيئة العليا للوفد سكرتير عام اللجنة وقيادات اللجنة العامة بالفيوم.

كما شارك في استقبال رئيس الوفد الدكتور عمر عبدالجواد عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة للوفد ببني سويف واللواء ايهاب عبدالعظيم عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي بالوفد.

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عبدالسند يمامة الوفد الفيوم السكرتير العام الهضيبي أمين صندوق

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