السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 90 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع مركز قطور

قمامة
قمامة

قال ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 90 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة قطور، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

رفع 90 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع بقطور استمرار حملات النظافة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة الطرق الفرعية إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى

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