عمرو الورداني: توقفوا فورا عن انتقاد الأبناء.. النبي كان دائم المدح لأولاده (فيديو)

قدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مجموعة نصائح للآباء في تعاملهم مع أبنائهم، أهمها التوقف فورًا عن الانتقاد الدائم للأبناء، وثانيا أن يسمحوا للأبناء بعرض أفكارهم مهما كانت مخالفة لهم.

وقال الورداني، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يمتدح أبناءه ويضعهم فى مكانهم ويشعرهم أنهم ذات قيمة عنده، وكان يدلهم على الخير، يعنى مثلا السيدة فاطمة، لما كانت غير قادرة على العمل، علمها دعاء ولم يقل لها اجمدى مينفعش كده".

وأضاف: "لازم نخلى أولادنا يتكلموا عن قضية الأخلاق طول الوقت، بطرحها عليهم فى شكل أسئلة، وعلينا الاتفاق على مبدأ التعامل بطريقة تناسب كل طرف، يعنى مينفعش الأبناء يستخدموا طريقة لا تناسب الأباء وكذلك الأبناء مينفعش يستخدموا طريقة لا تناسب الآباء".

وشدد على ضرورة الأدب المتبادل بين الآباء والأبناء، خاصىة فى ظل بعض الأوضاع المتردية التى وصلت فى بعض المجتمعات إلى تطاول الأبناء على الأباء.

انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، بتقديم مجموعة برامج دينية واجتماعية، منها برنامج حديث الفتوى ويقدمه فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، (تعرف على موعد البرنامج)، وبرنامج الإمام الطيب ويقدمه فضيلة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، (تعرف على موعد البرنامج) وبرنامج البيت، ويقدمه الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، وبرنامج حواء، ويقدمه الشيخ هاني تمام.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.