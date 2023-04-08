السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قيادات الإنجيلية يحتفون بفوز أندريه زكي رئيسًا للطائفة

اندريه زكي
اندريه زكي

احتفلت قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، الجمعة، بمناسبة تجديد الثقة للدكتور القس أندريه زكي، وفوزة بالإجماع للمرة الثانية على التوالي رئيسًا للطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، وفوزه بالإجماع لفترة ثانية على التوالي بمنصب نائب رئيس الطائفة، بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية. 

كما استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس صفوت البياضي، الرئيس الإكرامي للطائفة الإنجيلية، والذي حرص على التواجد في هذا الحفل للتهنئة.

وخلال كلمة الشكر عبر رئيس الطائفة عن سعادته بهذه المحبة والثقة الكبيرة، وقال: "أشكر الله على محبتكم ودعمكم العظيم، وأود أن أتقدم بشكر من القلب لكل الأحباء وأسرتي وجميع الأصدقاء".

وخلال الحفل كرم "زكي" الدكتور القس صفوت البياضي، تقديرًا لما قدمه خلال فترة تولية لرئاسة الطائفة لفترتين متتاليتين، والذي خدم الكنيسة والوطن بإخلاص وأمانة، وعبر رئيس الطائفة في كلمته أثناء التكريم عن تقديره الكبير، قائلًا: "نعتز بتاريخ خدمتكم العظيمة ونفتخر بكم كأحد رموز الطائفة الإنجيلية في مصر".

ومن جانبه أعرب الدكتور القس صفوت البياضي، عن سعادته الكبيرة بفوز الدكتور القس أندريه زكي وقال: "سعداء بمسيرة الدكتور القس أندريه الذي له بصمات واضحة في خدمة الكنيسة والوطن".

وأضاف البياضي: "من كل قلبى أهنئ الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية وعلى دوره المخلص، وأصلي أن يبارككم الرب فى كافة مجالات خدمتكم".

الثقة الأج التو الجمع الج الثانية الجمعة الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه القس جورج شاكر القس أندرية زكى

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