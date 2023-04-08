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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحمد فهمي ينقذ والدته من أيدي عصابة الآثار .. كواليس الحلقة الـ 18 من سره الباتع

سره الباتع
سره الباتع

ينتظر متابعوا مسلسل سره الباتع الحلقة الـ 18، والتي تدور أحداثه حول التلاحم الوطني، والالتفاف الشعبي حول رموز المقاومة، ويستعرض المخرج خالد يوسف ذلك في حقبة إحتلال الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت لمصر، وفترة ثورة الـ 25 من يناير 2011، وما تلاها من أحداث، ويشارك في هذه المسلسل الفنان حسين فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وهشام الجخ، ومنة فضالي، وعايدة رياض، وأحمد وفيق وغيرهم.

كواليس الحلقة الـ 18 من مسلسل سره الباتع
 دارت أداث الحلقة الـ 17 من مسلسل سره الباتع، حول اختطاف العصابة المصرية التي تسرق الآثار، والتي يترأسها عمرو العمروسي، والذي يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل، لوالده أحمد فهمي، لمساومته على خطابات السلطان حامد، إلا أن أحمد فهمي ينقذ والدته، بمساعدة أقاربة، وريم مصطفى حبيبته، وبركات السلطان حامد، والذي يتحدث أحمد فهمي عن شعوره به يقاتل العصابة إلى جواره.
 

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سر الباتع"

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها، والتصدى لهم، والقضاء عليهم، وطردهم بشكل عام من مصر.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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