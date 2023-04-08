رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير في الدقائق الأخيرة.

وتستمر عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر إستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي.

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

1 - يقوم المستعلم في البداية بالدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وزيارة الرابط التالي: اضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على كلمة استعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي ثم يطلب منك إدخال رمز المنطقة ورقم الهاتف المحمول واسم الطالب في المساحات المخصصة.

4 - بعد ذلك، نضغط على كلمة إظهار الفاتورة وستظهر جميع المعلومات المتعلقة بفاتورة الهاتف الأرضي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

1- الاتصال بمركز خدمة 155: للعثور على أفضل حل لمشكلة سداد فاتورتك ، اتصل بمركز خدمة الشركة التي توفر باقة الهاتف الثابت.

2- استخدام خدمة فوري للدفع: يمكنك سداد فاتورة الهاتف الأرضي فورًا من خلال بعض تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل فوري ، ومصاري ، وخدماتي ، ومنصة Bee.

3- دفع الفواتير من خلال أجهزة الصراف الآلي: صممت الشركة خدمة سداد فاتورة الخط الثابت بطريقة سهلة، ويمكنك سداد الفاتورة باستخدام أجهزة الصراف الآلي.

4- دفع الفاتورة من خلال موقع الشركة الإلكتروني: يمكنك الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات لسداد فاتورة الهاتف الأرضي بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مكان مخصص للدفع.