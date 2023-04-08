السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير في الدقائق الأخيرة.

وتستمر عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر إستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي.

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

1 - يقوم المستعلم في البداية بالدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وزيارة الرابط التالي: اضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على كلمة استعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي ثم يطلب منك إدخال رمز المنطقة ورقم الهاتف المحمول واسم الطالب في المساحات المخصصة.

4 - بعد ذلك، نضغط على كلمة إظهار الفاتورة وستظهر جميع المعلومات المتعلقة بفاتورة الهاتف الأرضي.

بالرابط|الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 وطرق الدفع

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

1- الاتصال بمركز خدمة 155: للعثور على أفضل حل لمشكلة سداد فاتورتك ، اتصل بمركز خدمة الشركة التي توفر باقة الهاتف الثابت.

2- استخدام خدمة فوري للدفع: يمكنك سداد فاتورة الهاتف الأرضي فورًا من خلال بعض تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل فوري ، ومصاري ، وخدماتي ، ومنصة Bee.

3- دفع الفواتير من خلال أجهزة الصراف الآلي: صممت الشركة خدمة سداد فاتورة الخط الثابت بطريقة سهلة، ويمكنك سداد الفاتورة باستخدام أجهزة الصراف الآلي.

4- دفع الفاتورة من خلال موقع الشركة الإلكتروني: يمكنك الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات لسداد فاتورة الهاتف الأرضي بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مكان مخصص للدفع.

المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي التليفون الأرضي طرق سداد فاتورة التليفون الارضي

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«كانت عايزه تصلى التراويح فى الجامع».. عامل يقتل زوجته فى مشاجرة بحدائق أكتوبر

الزمالك يحصل على توقيع الكولومبى خوان كارلوس رسميًا عبر الإيميل

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل منزل بالصف فى الجيزة

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد راكعًا أثناء صلاة العشاء فى الدقهلية

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب