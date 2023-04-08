مانشستر يونايتد يعبر إيفرتون ويواصل التواجد في المربع الذهبي

تغلب مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون بهدفين نظيفين اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وعاد اليونايتد للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، بينما وقع إيفرتون في المركز الـ 16 بـ 27 نقطة.

الشوط الأول

اليونايتد استحوذ بالطول والعرض على مجريات الشوط وكان له التقدم بهدف الاسكتلندي سكوت ماكتومناي.

وهدد اليونايتد مرمى جوردان بيكفورد حارس إيفرتون في الدقيقة 11 بتسديدة، من خارج منطقة اصطدمت بالقائم وأكملها وان بيساكا خارج المرمى.

وبالدقيقة 18 أضاع إيفرتون فرصة هدف التعادل، بانفراد من سيمز الذي سدد الكرة بشكل غريب بجوار ديفيد دي خيا.

وسدد سبيتزر تسديدة قوية في الدقيقة 20 من خارج المنطقة، تصدى لها جوردان بيكفورد.

وتعملق بيكفورد في ثلاث انفرادات بعد ذلك بداية من الدقيقة 22، بعدما تصدى لكرتي أنتوني ثم الدقيقة 27 لانفراد راشفورد.

وتمكن ماكتومناي من تسجيل هدف اليونايتد في الدقيقة 36، من تسديدة قوية باغتت بيكفورد داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جادون سانشو.

وواصل بيكفورد تعملقه أمام انفرادات اليونايتد وأنقذ تسديدة جديدة من أنتوني في الدقيقة 45.

الشوط الثاني

واصل اليونايتد استحواذه على مجريات اللقاء، وكانت أول فرصة حقيقية في الدقيقة 66 من رأسية برونو فيرنانديز الذي تصدى لها بيكفورد.

وفي الدقيقة 71، منح أنتوني مارسيال هدف اليونايتد الثاني بعد انفراد وتسديدة في مرمى بيكفورد بعد تمريرة راشفورد.

وخرج ماركوس راشفورد نجم الفريق في الدقيقة 81 من زمن الشوط، للإصابة وحل بدلًا منه فيجورست.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجوير، أرون وان بيساكا

خط الوسط: ماكتوماني، برونو فيرنانديز

خط الوسط الهجومي: جادون سانشو، مارسيل سبيتزر، أنتوني

خط الهجوم: ماركوس راشفورد