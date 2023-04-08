نشرة الحوادث| إحباط تهريب أجهزة راوتر وضبط 1843 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث".

3 أشخاص يهشمون رأس شاب حتى الموت بحلوان

شهدت منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان واقعة مأساوية بعدما أقدم 3 أشخاص على الاعتداء على شاب وتهشيم رأسه، ليظل المجني عليه يصارع الموت في المستشفى لمدة 3 أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وردت إشارة للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من مستشفى النصر، مفادها استقبال الشاب "محمد صالح محمود"، وشهرته أوشا، يعمل "عجلاتي"، مصابًا بتهشم في الرأس وتم حجزه في الرعاية المركزة في غيبوبة، إلا أنه ظل لمدة 3 أيام يصارع الموت، وتوفي صباح اليوم.

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أعلى وصلة دهشور بأكتوبر

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى وصلة دهشور اتجاه المقابر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى وصلة دهشور اتجاه المقابر بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط 3 أشخاص مطلوبين في 48 قضية بوسائل المواصلات

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث نجحت في ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 13 قضية، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 23 قضية، وذلك حال تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق، وضبط "أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا" مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 12 قضية وذلك حال تواجده بأحد المواقف بالإسكندرية.

1843 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

قامت الحملات المروية، بتحرير 1843 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

ومنحت وزارة الداخلية، مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيل لذلك.

إحباط تهريب أجهزة راوتر رسومها الجمركية 500 ألف جنيه بسفاجا

تمكنت إدارة شرطة موانئ سفاجا "ميناء سفاجا البحري"، بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط قائد سيارة نقل "فارغ" مقيم بمحافظة المنوفية، والواردة للميناء على إحدى العبارات من موانئ إحدى الدول، وبحوزته 79 قطعة مستلزمات خاصة بشبكات الإنترنت "راوتر - أطباق تقوية أجنبية الصنع"، مخفاة داخل صناديق المعدات الخاصة بالسيارة قيادته بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لتهريبها داخل البلاد بقصد الاتجار، حيث قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ 574 ألف جنيه تقريبًا.