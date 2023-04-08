السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة حلاق سقط على سيخ حديد أثناء محاولة إصلاح دش فى أبو النمرس

جريدة الدستور

أصيب حلاق بجرح نافذ بالبطن نتيجة سقوطه على سيخ حديدي أثناء إصلاحه الدش، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى رشوان، رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه تلقيه بلاغًا من مستشفى قصر العيني بوصول "أحمد.ر"، 28 سنة، حلاق، مصابًا بجرح نافذ بالبطن بسبب سقوطه على جسم صلب، وتم التقابل مع زوجته، ربة منزل، 22 عاما، التي أفادت بأنه حال قيام زوجها بإصلاح الدش أعلى السطح اختل توازنه فسقط على سيخ حديد، مما أدى إلى إصابته.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بأقوال الزوجة ولم يتهما أحدًا بشيء، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مستشفى القصر العيني مباحث الجيزة

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