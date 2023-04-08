حبس راكب لحيازته أقراص ترامادول فى مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب مصري لاتهامه بحيازة كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجدول المخدرات، ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، استوقف عبدالرحمن الصياد، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من أنور علي محمود مأمور الجمرك، ومحمد صابر رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام محمود سعيد جوهر، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، بتكليف احمد محمود محمد واحمد عادل محمد، مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط ٢٤ شريطا لعقار الترامادول المخدر، بإجمالي ٢٤٠ قرصا.

وأمر أحمد عمر عبدالقادر، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد العرض على كل من الدكتور أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب، مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.