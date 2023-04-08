السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس راكب لحيازته أقراص ترامادول فى مطار القاهرة

جريدة الدستور

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب مصري لاتهامه بحيازة كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجدول المخدرات، ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، استوقف عبدالرحمن الصياد، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من أنور علي محمود مأمور الجمرك، ومحمد صابر رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام محمود سعيد جوهر، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، بتكليف احمد محمود محمد واحمد عادل محمد، مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط ٢٤ شريطا لعقار الترامادول المخدر، بإجمالي ٢٤٠ قرصا.

وأمر أحمد عمر عبدالقادر، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد العرض على كل من الدكتور أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب، مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

نيابة النزهة حبس راكب مصري قاقير مدرجة بجدول المخدرات مطار القاهرة الدولي

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«كانت عايزه تصلى التراويح فى الجامع».. عامل يقتل زوجته فى مشاجرة بحدائق أكتوبر

وزير الصحة: زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ302 مركز

الكبير أوي 7.. مواعيد عرض الحلقة الـ 17 لمسلسل أحمد مكي

استقرار أسعار البترول مع تراجع المخزونات الأمريكية

مصدر بـ"التعليم": إعلان جداول اختبارات نهاية العام قبل إجازة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب