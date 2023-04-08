جهود مكثفة لضبط المتهمين بقتل شاب فى حلوان

يكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة حلوان بعدما تعدوا عليه، وتم نقله إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب في حلوان ونقل إلى المستشفى وتوفي بداخلها.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبيّن من خلال الفحص قيام 3 أشخاص بالاعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة، ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجارِ ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.