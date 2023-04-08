السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل التعاقد وقيمة راتب المدير الفنى الجديد للزمالك

خوان كارلوس
خوان كارلوس

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن قيمة راتب الكولومبي خوان كارلوس، المدير الفني الجديد للفريق الأول.

وقال المصدر، إن خوان كارلوس سيتقاضى حوالي 80 ألف دولار راتبا شهريا، مشيرًا إلى أن راتب المساعد يدخل ضمن راتب المدرب الكولومبي.

ولفت إلى أنه خلال فترة الأربعة أشهر الأولى لن يتم وضع شرط جزائي، على أن تتم إعادة تقييم المدرب بعدها، واتخاذ القرار النهائي سواء بتمديد العقد لموسم آخر من عدمه.

وأشار إلى أنه حال تجديد العقد لموسم آخر سيتم وضع شرط جزائي بقيمة شهرين على الطرفين.

أوسوريو من مواليد 8 يونيو 1961 (62 عاما) وولد في سانتا روزا دي كابال في كولومبيا.

 

- جميع تجاربه التدريبية كانت على مستوى قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، باستثناء البداية فقط، عندما عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001.

 

- أبرز محطاته التدريبية كانت في نيو يورك ريد بولز الأمريكي في 2007، وساو باولو البرازيلي في 2015 ومنتخبي المكسيك في نفس العام وباراجواي في 2018.

 

- مسيرته التدريبية تحوي 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي.

 

- يميل لطريقة لعب 4-3-3 ومن أبرز من تدرب تحت قيادته الحارس المكسيكي الشهير جيليريمي أوتشوا، والبرازيلي ألكساندر باتو.

 

- قاد في مسيرته التدريبية أندية ومنتخبات في 599 مباراة حقق الفوز في 272 منها وتعادل في 151 وخسر في 176، سجلت الأندية والمنتخبات التي قادها 877 هدفاً واستقبلت 683.

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الكولومبي كارلوس أسوريو لتولى قيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق.

ومن المنتظر أن يتولي كارلوس أسوريو قيادة الزمالك بداية من مواجهة حرس الحدود، المقرر لها 13 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى المصري.

ويختتم فريق الزمالك استعداداته، اليوم السبت، لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، لا سيما أن الزمالك يبحث عن تحقيق الفوز وتعويض الخسارة من المصرى البورسعيدى في الجولة الماضية بنتيجة 3 / 2.

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