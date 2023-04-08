السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير حكيم: «اتخضيت من ردود أفعال السوشيال ميديا على دورى فى الصفارة»

الفنان سمير حكيم
الفنان سمير حكيم

كشف الفنان سمير حكيم عن تفاصيل مشاركته في مسلسل الصفارة، قائلًا: "بفضل الله ودعمه أديت هذا الدور، لكني لم أتوقع أو أتخيل هذا القدر من النجاح، أمثل لأكثر من 30 سنة.. كل ما أمثل حد من الناس العادية تقولي أحسن، كويس، حلو، أنت مريح، أجدت اتقان الدور".

وأضاف حكيم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لم أتوقع أن السوشيال ميديا تتفاعل بهذا الرواج وهذه الإشادة، أنا اتخضيت، كأنهم بيتكلموا عن حد تاني".

وتابع: "عملت من قبل مع علاء إسماعيل وأحمد أمين، وبالتالي فأنا أعلم كيف أعمل معهما، وعندما عُرض عليّ الدور قيل لي إن الدور ليس كبيرًا حتى لا أطلب مبلغًا كبيرًا من المال، وقلت إنني موافق فورًا، في البداية لم أكن أعرف طبيعة دوري، لكن عندما شرحوا لي الدور كان ذلك أمرًا رائعًا.. الشغل مع أحمد أمين وعلاء إسماعيل إضافة".

سمير حكيم الفنان سمير حكيم مسلسل الصفارة الصفارة أبطال مسلسل الصفارة أحمد امين

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