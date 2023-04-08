ضبط 7 مصانع ومخازن ومحال غير مرخصة بحملات أمنية في المنوفية والغربية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة، بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة، حملة مُكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية بدون ترخيص، بنطاق مديريتى أمن (المنوفية – الغربية)، أسفرت جهودها عن ضبط مخالفات فى مجالى حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات الزراعية" - حماية البيئة "الصحة العامة - المواد الغذائية".

وتم ضبط (4 مصانع - مخزنين - محل) بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت (45,5 طن مواد خام ومنتج نهائى أسمدة زراعية - 24100 عبوة مبيدات زراعية - 10 طن مخلفات بلاستيكية - 35000 قطعة صناديق بلاستيكية - 299 طن معجون صلصلة طماطم - 6 طن أعلاف حيوانية - 3,345 طن أسماك مُجمدة "رنجة مُدخنة" - 3 أطنان ملح طعام) جميعها مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات معدة للتداول ومنسوب إنتاجها للشركات.