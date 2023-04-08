السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع البطالة ومعدل التضخم.. الاقتصاد الامريكي ينهار

الاقتصاد الامريكي
الاقتصاد الامريكي

قالت شبكة سي أن أن الأمريكية إن الاقتصاد الأمريكي يمر بأسوأ حالاته على الاطلاق، ما بين ارتفاع البطالة وتراجع مبيعات المنازل، وارتفاع التضخم وانخفاض ربحية البنوك ،وسط مخاوف من استمرار هذه الأزمات.

انهيار الاقتصاد الأمريكي

وقالت الشبكة الأمريكية: "تُظهر أحدث البيانات أن القوة الشرائية للمستهللك الأمريكي تتراجع، وأن نشاط التوظيف لايتقدم كثيرا، وأن النشاط التجاري ينخفض وقطاع الإسكان يعاني".

وعلى مدار العام الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق من 4.75٪ إلى 5٪ لتهدئة الاقتصاد، و لكن البطالة وصلت عند 3.6٪.

من جانبه، قال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين، :"تشير أدلة سوق العمل الحديثة، جنبًا إلى جنب مع محادثاتنا مع مديري الأعمال، إلى أن جهود التوظيف قد تم تقليصها بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، وهذا قد يعني أن هناك انخفاضا كبيرا في  قوائم الرواتب لشهر مارس".

وسبق و أظهر تقرير مكتب احصائيات العمل الأمريكي، انخفاضًا كبيرًا في فرص العمل لشهر فبراير  الماضي.

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وقالت سي إن إن:" لقد أدت العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة والأزمة الروسية الأوكرانية إلى زيادة العزلة المالية على مدى السنوات القليلة الماضية".

الاقتصاد الأمريكي ارتفاع التضخم التوترات مع الصين الصين البطالة

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