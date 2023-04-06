أكسيوس: تزايد قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد الأمريكى مع انخفاض فرص العمل

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن هناك قلقًا متزايدًا من المستثمرين بشأن الاقتصاد الأمريكي مع انخفاض فرص العمل بشكل أسرع من المتوقع، ما يعكس مدى تراجع سوق العمل في البلاد، وتراجع النشاط الصناعي للشهر الثاني على التوالي، إلى جانب انخفاض عائدات السندات الحكومية الأمريكية.

وأشار التقرير، إلى أن ثمة توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة مع تعثر الاقتصاد بشكل خطير، مشيرًا إلى أن نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انكمش في الفترة الأخيرة، وانخفضت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة في ظل مخاوف من تراجع النشاط مع تشديد شروط الائتمان بعد الأزمة المصرفية.

- انخفاض فرص العمل بوتيرة سريعة وبشكل أكبر من المتوقع يشير لبداية الركود

وأضاف التقرير، كما انخفضت فرص العمل بوتيرة سريعة وبشكل أكبر من المتوقع، وهي إشارة محتملة إلى أن سوق العمل قد بدأت في الركود، وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، تظهر تراجعًا في معدل الوظائف الشاغرة وفرص العمل المُتاحة في الولايات المتحدة في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2021، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في سوق العمل.

ويراقب مسئولو الاحتياطي الفيدرالي هذا المعدل بشكل حثيث، مشيرين إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة بوصفه عاملاً مساعدًا للبنك المركزي في جهود الحفاظ على استقرار سوق العمل، وبالتالي ضبط التضخم، دون أن تترتب على ذلك زيادة في معدلات البطالة.

ومن المتوقع أن تدفع الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي جهات الإقراض إلى مزيد من تشديد شروط الائتمان، وهو أمر من المتوقع أن يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.