وحدات مرور ومواقف سيارات.. أبرز مشروعات الخدمات العامة بالمنوفية

تشهد محافظة المنوفية العديد من المشروعات الضخمة في قطاع الخدمات العامة، في إطار اهتمامات الدولة المصرية بالبنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين وتوفير كل سبل الراحة في المعيشة، وضمن الاهتمامات بالبنية التحتية، وفي السطور التالية، نسرد بعض مشروعات قطاع الخدمات العامة في محافظة المنوفية.

السوق النموذجية

إنشاء السوق النموذجية بشما إحدى المشروعات الضخمة في قطاع الخدمات العامة بمحافظة المنوفية، تنفيذ الأعمال الإنشائية لسوق شما النموذجي على مساحة 650 مترا، وذلك بإجمالي تكلفة 3 مليون جنيها، ويتكون من 40 باكية، وقد تم تنفيذ المشروع في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحدة مرور قويسنا

يعد مشروع وحدة مرور قويسنا النموذجية بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، إحدى مشروعات قطاع الخدمات العامة، والذي تم تنفيذه في نوفمبر 2020.

وتقام وحدة مرور قويسنا النموذجية بالمنطقة الصناعية على مساحة 5 ألاف و200 متر بتكلفة إجمالية تقدر بـ 7 ملايين و700 ألف جنيه، وهي تتميز بتقديم الخدمات والفحص الفنى بشكل مميكن ومجهز بأحداث الأجهزة التكنولوجية ، وقد تم إمداد الوحدة بجهاز الإستدعاء الرقمى وربطه بشبكة المعلومات المركزية للإدارة العامة للمرور ، فضلاً عن وجود ميزان بسكول لخدمة النقل الثقيل.

موقف مدينة منوف

تم تنفيذ مشروع موقف مدينة منوف النموذجي الجديد في أغسطس 2020، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومقام بمدخل المدينة على مساحة 6080م2 بتكلفة تقدر بـ4 ملايين جنيه وبسعة 120 سيارة.

موقف نموذجى متعدد الطوابق

ويعد مشروع الموقف النموذجى متعدد الطوابق مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، ضمن المشروعات التي لازال جاري العمل فيها، بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 26 مليون جنيها، ويتكون الموقف من 3 طوابق (بدروم و2 دور علوى)، يخدم (5) خطوط بين المحافظات بسعة أكثر من 200 سيارة، على مساحة 1400 م2.

موقف سيارات تلا

جاري العمل على مشروع تطوير موقف سيارات تلا – شبين الكوم علي مساحة 1800 م تقريباً ، تنفيذ مديرية الإسكان ، حيث جاري صب القواعد الخرسانية بالموقف ومن المقرر إنشاء 98 باكية لاستيعاب 120 سيارة بإجمالي تكلفة ما يزيد عن مليون جنيها، وذلك فى فبراير 2022.

مجمع خدمات كفر عشما

مشروع مجمع خدمات كفر عشما التابع لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، ضمن المشروعات التي جاري العمل فيها، والمقام على مساحة 1000 متر وتم الانتهاء من الأعمال المنفذة بنسبة 85%، والتي بدء العمل فيها في فبراير 2022.

سوق منوف العمومي

جاري تطوير سوق منوف العمومي "تجزئة، جملة"، المقام علي مساحة أكثر من 1500 م2 تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية تم تطوير الباكيات القديمة بسوق التجزئة ورفع كفاءتها لتصبح محلات جديدة بإجمالي 42 محل ، كما تم إنشاء 29 باكية جديدة للباعة الجائلين بالإضافة إلى دورة مياه و2 مكتب إداري لخدمة وإدارة السوق، وذلك في أبريل 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.