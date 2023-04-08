السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن التشكيل المتوقع الذي سيخوض به فريق ريال مدريد، مباراته أمام ضيفه فياريال، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستقبل ريال مدريد، ضيفه فياريال، في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (سانتياجو برنابيو) بالعاصمة مدريد، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة (لا ليجا).

ومن المتوقع أن يجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تعديلات على التشكيل الذي خاض به الفريق الملكي، مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد سيخوض مواجهة فياريال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: داني سيبايوس - أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

ويحتل ريال مدريد، المرك الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بفارق 12 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.

ريال مدريد فياريال الدوري الاسباني كارلو أنشيلوتي صحيفة آس

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