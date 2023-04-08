السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة بالمنوفية تحت عجلات سيارة نقل

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقبل مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية جثمان طفلة تبلغ من العمر عامين، لقيت مصرعها تحت عجلات سيارة نقل بالمنوفية، وفشلت محاولات إنقاذ حياتها عقب عودة السيارة للخلف في إحدى قرى مركز أشمون.

وعلى الفور تمكنت قوات مركز الشرطة من القبض على السائق والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث. 

وبالانتقال والفحص، تبيّن مصرع الطفلة (خ. م. م) عامين، مقيمة بإحدى قرى مركز أشمون، عقب عودة السيارة للخلف بذات القرية ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة تسببت في وفاتها في الحال، إثر تعرضها لنزيف بالمخ، وتم ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله قرر أنه صدمها عن طريق الخطأ ولم يرها وما حدث كان دون قصد.

وترجع تفاصيل وإحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبوالعزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة تبلغ من العمر عامين مقيمة بدائرة المركز تحت عجلات سيارة نقل وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة.

وعلى الفور اتخذت القوة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وذلك بعد سؤال المتهم وأهلية الطفلة وشهود العيان، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه وإخلاء سبيل المتهم وفحص السيارة وتسليمها لقائدها بالإيصال اللازم.

أشمون العام اسرتها الحزن الشديد التحفظ على التحقيقات اللواء حازم سامي

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