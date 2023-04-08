أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

تواصل عملة بيتكوين في الارتفاع ومعها مجموعة من العملات الرقمية الأخرى، خلال تعاملات اليوم السبت 8 أبريل.

واستعادت عملة بيتكوين اتجاهها الصاعد فوق مستوى 28 ألف دولار، بوصولها إلى 28.11 ألف دولار للوحدة في التعاملات الصباحية اليوم.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعًا بنسبة 0.47%، ليصل إلى 28.111.1 ألف دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.21% دولار مسجلة 1.874.20 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 2.04%، ليسجل 0.3888 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 12. 1% ليسجل 680. 20 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجعًا بنحو 0.35%، ليصل إلى مستويات 0.091539 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 0.91% إلى مستويات 0.01104 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.23% إلى مستويات قرب 17.70 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 27. 2% إلى مستويات 0.001241 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 50. 1% إلى مستويات 2536 .1 دولار، وارتفع سعر عملة "ريبيل" بنسبة 1.02% إلى مستويات 0.51128 دولار.