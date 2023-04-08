السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

العملات الرقمية 
العملات الرقمية 

تواصل عملة بيتكوين في الارتفاع ومعها مجموعة من العملات الرقمية الأخرى، خلال تعاملات اليوم السبت 8 أبريل.

واستعادت عملة بيتكوين اتجاهها الصاعد فوق مستوى 28 ألف دولار، بوصولها إلى 28.11 ألف دولار للوحدة في التعاملات الصباحية اليوم.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعًا بنسبة 0.47%، ليصل إلى 28.111.1 ألف دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.21% دولار مسجلة 1.874.20 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 2.04%، ليسجل 0.3888 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 12. 1% ليسجل 680. 20 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجعًا بنحو 0.35%، ليصل إلى مستويات 0.091539 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 0.91% إلى مستويات 0.01104 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.23% إلى مستويات قرب 17.70 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 27. 2% إلى مستويات 0.001241 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 50. 1% إلى مستويات 2536 .1 دولار، وارتفع سعر عملة "ريبيل" بنسبة 1.02% إلى مستويات 0.51128 دولار.

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بيتكوين العملات الرقمية إيثريوم كاردانو دوج كوين سوق العملات المشفرة أسعار الفائدة

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