العسيرى والحكيم وغنوة فى ليلة لمحبة محمد الموجى.. اليوم

يستضيف مركز إنسان بمقره بشارع عبد الخالق ثروت فعاليات الاحتفال بمئوية الموسيقار الكبير محمد الموجي، مساء السبت في تمام الثامنة والنصف مساءً.

يتحدث في الاحتفالية كلا من: الكاتب الصحفي محمد العسيري والكاتب الصحفي أيمن الحكيم وتتحدث أيضًا الدكتورة غنوة الموجي نجلة الموسيقار الراحل.

كما يغني المطرب أحمد بدوي عدد من الأغنيات من الألحان التي قام بها الموسيقار الكبير محمد الموجي.

أما عن الموسيقار الكبير محمد الموجي فقد ولد في بيلا بكفر الشيخ، وكان والده عازفًا على الكمان والعود، مما جعل الموجي يتقن عزف العود مبكرًا في الثامنة من العمر. حصل على دبلوم الزراعة عام 1944، وعمل في عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، وبدأ مشواره الفني بالعزف على العود في فرقة (صفية حلمي)، ثم فرقة (بديعة مصابني)، ثم اتجه إلى التلحين في عام 1951 عبر الإذاعة.

وكانت أول أغنياته «صافيني مرة»، التي غناها عبد الحليم حافظ. كان محمد الموجي ملحناً موهوباً وطموحاً، وقد ساهم في اكتشاف بعض الأصوات الغنائية الكبيرة منهم: هاني شاكر وأميرة سالم. مرض محمد الموجي ثم توفي في 1 يوليو 1995. وقد ترك تراثاً قيّماً من الألحان العربية الأصيلة والمجددة في نفس الوقت.

محمد الموجي وأم كلثوم

التقى الموجي مع كوكب الشرق أم كلثوم في عدد من الأغاني أشهرها «للصبر حدود» عام 1963، و«اسأل روحك» عام 1970، وكلاهما من تأليف عبد الوهاب محمد، و«حانة الأقدار» و«أوقدوا الشموس» وكلاهما من تأليف طاهر أبو فاشا.

أما باقي الأغاني لأم كلثوم فهي أغان وطنية مثل «يا صوت بلدنا»، «ياسلام ع الأمة»، وكلاهما من تأليف عبد الفتاح مصطفى، و«أنشودة الجلاء» لأحمد رامي، و«محلاك يا مصري» لصلاح جاهين.

محمد الموجي وعبد الحليم حافظ

التقى الموجي مع عبد الحليم حافظ في الإذاعة، وقدما نحو 54 أغنية عاطفية، ووطنية، ودينية، وما مجموعه 88 لحن.

مع الشاعر مرسي جميل عزيز التقيا في عدد من الأغاني بعضها للإذاعة مثل «الجمال هوّ»، «إصحى وقوم»، «مالك ومالي»، «اسبقني يا قلبي»، وبعضها الآخر للأفلام مثل «يا قلبي خبّي»، «ليه تشغل بالك»، «الليالي»، «حبّك نار»، «أحبّك». كما التقيا معه في أغان وطنية مثل «الفوازير»، وأغاني فيلم «أدهم الشرقاوي».

مع الشاعر سمير محجوب التقى الموجي وعبد الحليم حافظ في عدة أغان في بدايات عبد الحليم مثل «صافيني مرة» (وهي الأغنية التي أدّت لشهرة عبد الحليم)، «ظالم»، «بتقوللي بكرة»، «ياحلو ياسمر»، «يا مواعدني بكرة»، «سلامات ازيكم»، «الحق عليّا»، «إيه فكرك».

مع الشاعر عبد الفتاح مصطفى التقيا في مجموعة من الابتهالات الدينية مثل «أنا من تراب».

لحّن الموجي أيضاً لعبد الحليم قصيدتين من تأليف نزار قباني هما «رسالة من تحت الماء»، و«قارئة الفنجان» (والأخيرة تعتبر من أجمل ما غنّى عبد الحليم، وهي آخر ما غنّى).

الموجي والشعراء

كما لحّن الموجي لعبد الحليم مجموعة من الأغاني لشعراء آخرين مثل «يا واحشني»، «الليل أنوار وسمر»، «مغرور» وكلها لمحمد حلاوة، «جبّار» لحسين السيد، «لو كنت يوم أنساك» لمأمون الشناوي، «نسيم الفجرية» لحسن محمد طه، «خليك معايا»، و«لايق عليك الخال» لعبد المنعم السباعي، «حبيبها» لكامل الشناوي، «كامل الأوصاف» لمجدي نجيب، «أحضان الحبايب» لعبد الرحمن الأبنودي، «أحن إليك» لمحمد علي أحمد، «نداء الماضي» لمحمود حسن إسماعيل، «يا مالكا قلبي» للشاعر الأمير عبد الله الفيصل عام 1973.

كما لحّن الموجي لعبد الحليم مجموعة من الأغاني الوطنية مثل «بستان الاشتراكية» لصلاح جاهين، «لفي البلاد يا صبية»، «النجمة مالت ع القمر» وكلاهما لمحسن الخياط.