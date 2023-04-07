مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16.. الشافعي يهتدي لحل مسألة إدريس

تعود كاميرا المخرج الليث حجو، في أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى دار الشافعي حيث يجلس يبحث عن إجابة السؤال الذي وجهه له الشيخ إدريس في الجامع.

في نهاية أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل رسالة الإمام، لا يزال الإمام الشافعي يفكر في حل لمسألة الاستناد إلى رأي الجماعة.

وفي داخل داره يهدي الله الإمام الشافعي إلى حجة فيقول "وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به فى أن إجماع المسلمين لازم إن شاء الله، ومن قال بما تقول جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِر بلزومها، والإجماع بما ليس فيه كتاب أو سنة هو فى مرتبة أقل من السنّة وليس مثلها ولا داخلا فيها، ولا يسار لشىء غير الكتاب والسنة وهما موجودان إنما يؤخذ العلم من أعلى".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".