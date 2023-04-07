ترحيل عصابة يابانية من كمبوديا بعد الاحتيال بالهواتف

أعلنت كمبوديا ترحيل 19 يابانيا إلى بلادهم، بعد اعتقالهم في يناير الماضي للاشتباه بضلوعهم في عمليات احتيال إليكترونية منظمة عبر الهاتف.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الهجرة في كمبوديا أن السفارة اليابانية تجري ترتيبات إعادتهم، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد الترحيل.

وأفاد التلفزيون الياباني “إن.إتش.كيه” أن شرطة طوكيو حصلت على مذكرات اعتقال بحق تسعة عشر يابانيا، للاشتباه في قيامهم بعمليات احتيال هاتفية من كمبوديا تستهدف أشخاصا في اليابان.

وقال التلفيزون الياباني إن السلطات الكمبودية التي فتشت غرف الفنادق الخاصة بالمشتبه بهم "اكتشفت قائمة بأسماء مواطنين يابانيين يعتقد أنهم كانوا مستهدفين في مخطط احتيال".

جرى احتجاز اليابانيين التسعة عشرة في مدينة سيهانوكفيل جنوبي البلاد، في 24 من ينايرالماضي، وأرسلوا إلى العاصمة بنوم بنه، حيث ظلوا قيد الاحتجاز بعد التحقيق معهم من قبل وزارة الداخلية.

وقالت الشرطة في سيهانوكفيل في حينه إنها فتحت القضية بعد أن تم إبلاغها عبر خط ساخن لمكافحة الجريمة أن نحو عشرين يابانيا محتجزون هناك للاشتباه في أنهم كانوا يمارسون الابتزاز من أجل الحصول على نقود.

عملية سرقة أصول ابأكثر من مليار دولار

قال خبراء من الأمم المتحدة، في تقرير جديد، إن قراصنة كوريين شماليين يعملون لحساب الحكومة سرقوا العام الماضي أصولًا افتراضية حطمت الرقم القياسي تقدر قيمتها بين 630 مليون دولار وأكثر من مليار دولار.

ووفقًا لتقرير للجنة الخبراء، فإن المتسللين استخدموا تقنيات متطورة بشكل متزايد للوصول إلى الشبكات الرقمية المشاركة في التمويل الإلكتروني، ولسرقة المعلومات التي قد تكون مفيدة في برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية من الحكومات والأفراد والشركات، وذلك بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ومع تزايد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، قال التقرير إن كوريا الشمالية واصلت انتهاك عقوبات الأمم المتحدة، وإنتاج مواد نووية صالحة لصنع الأسلحة، وتحسين برنامج الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أنه في عام 2022، أطلقت كوريا ما لا يقل عن 73 صاروخًا باليستيًا وصاروخًا يجمع بين تقنيات التوجيه الباليستية بما في ذلك ثمانية صواريخ باليستية عابرة للقارات.

كما تم إجراء 42 عملية إطلاق، بما في ذلك اختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومحرك جديد يعمل بالوقود الصلب من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

وأمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون "بزيادة هائلة في الترسانة النووية للبلاد" في يناير، وقالت اللجنة إن "قانونًا جديدًا يناقش زيادة التركيز على القدرة النووية التكتيكية، وعقيدة جديدة للاستخدام الأول، والطبيعة التي لا رجعة فيها من الوضع النووي لكوريا الديمقراطية".

وقال: إن القدرة على تنفيذ ضربة نووية غير متوقعة على أي هدف إقليمي أو دولي، كما هو موصوف في قانون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الجديد بشأن العقيدة النووية وتدريجيًا في البيانات العامة منذ عام 2021، تتماشى مع الإنتاج المرصود والاختبار والنشر لإيصالها التكتيكي والاستراتيجي.

وقال الخبراء في تقرير لمجلس الأمن الدولي إن السلطات الكورية الجنوبية نقلت في تقارير إعلامية: "قدرت أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني التي ترعاها كوريا الديمقراطية قد سرقت أصولًا افتراضية تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار على مستوى العالم منذ عام 2017، بما في ذلك حوالي 630 مليون دولار في عام 2022 وحده".

وأوضح الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية أن شركة للأمن السيبراني لم تذكر اسمها "قدرت أنه في عام 2022، أسفرت الجرائم الإلكترونية في كوريا الديمقراطية عن عملات إلكترونية تزيد قيمتها على مليار دولار في وقت التهديد، وهو ما يزيد على ضعف إجمالي العائدات في عام 2021".

وأوضحت أن التباين في قيمة الدولار الأمريكي للعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة من المحتمل أن يكون قد أثر على هذه التقديرات، "لكن كلاهما يظهر أن عام 2022 كان عامًا قياسيًا لسرقة الأصول الافتراضية في كوريا الديمقراطية".

وقالت اللجنة إن ثلاث مجموعات تشكل جزءًا من المكتب العام للاستطلاع، وهي منظمة الاستخبارات الأجنبية الرئيسية في كوريا الشمالية، "واصلت بشكل غير قانوني استهداف الضحايا لتوليد إيرادات وطلب معلومات ذات قيمة لكوريا الديمقراطية بما في ذلك برامج أسلحتها"- Kimsuky وLazarus Group وAndariel .