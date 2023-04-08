رئيس حزب حماة الوطن: إفطار الرئيس بالأسمرات رسالة هامة بالانتصار على العشوائيات

أشاد الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، بحفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، والذي بعث برسالة مدى الترابط بين طوائف الشعب المصري والقيادة السياسية.

وأكد الفريق جلال الهريدي في تصريحات له، أن اختيار حي الأسمرات لإقامة حفل الإفطار، رسالة هامة بانتصار مصر في محاربة العشوائيات والقضاء عليها، فضلًا عن توجيهات الرئيس للحكومة باستمرار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه التحية للفريق جلال الهريدي، مؤسس الصاعقة المصرية، رئيس حزب حماة الوطن، على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات.

من جانبه، وجه الفريق جلال الهريدي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بجهود التنمية التي تشهدها الدولة في العديد من المجالات.