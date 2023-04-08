دعاء اليوم السبت السابع عشر من رمضان 2023

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، ويحرص المسلمين على الإكثار من الدعاء لعلها تكون ساعة إجابة خلال الشهر المبارك، ويكثر التساؤل عن دعاء اليوم السبت السابع عشر من شهر رمضان 2023 عبر جوجل.

دعاء اليوم السبت السابع عشر من شهر رمضان 2023

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير دعاء اليوم السبت السابع عشر من شهر رمضان 2023.

دعاء 17 رمضان 2023

وفي اليوم السابع عشر 17 من رمضان يتضاعف الدعاء من المسلمين لأنه شهر التوبة، ويدعو الله عز وجل كثيرا المواطنين بالمغفرة والعفو والصفح عن المعاصي والذنوب.

“اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا اجود الأجودين".

“اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، وأحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين".

“اللهم أجعلني فيه من المستغفرين، وأجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، وأجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين".

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولاتضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك واياديك يا منتهى رغبة الراغبين.”

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان

اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ.





اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك.

“اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته واثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.”

“اللهم أرزقني فيه رحمة الأيتام واطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الأملين.”

“اللهم حبب الي فيه الإحسان، وكره فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك ياغياث المستغيثين”.

“اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بانابة المخبتين، بأمانك ياأمان الخائفين.”

“اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين.”