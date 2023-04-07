مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16.. رشاد ينجح في إثبات ملكية الحُجة بمشاركة والد راوية

شهدت الحلقة 16 من مسلسل سوق الكانتو العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، وتحديدًا بسبب “رشاد” فتحي عبد الوهاب، الذي أصر على أن يصبح كبير السوق، حتى بعد وفاة والده “حسونة” حمدي هيكل.

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16

وضمن احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16 ، نجح “رشاد” فتحي عبد الوهاب، في إثبات ملكيته لحجة سوق الكانتو، بمشاركة “أمين” والد “راوية” مي عز الدين، والذي قام بكتابة نصيبه لابنته وفاجأها بأنه تنازل عن حقه في حجة السوق باسمها، لتكون هي شريكة “رشاد”، واعتبر هذا الأمر اعتذارًا لها لما فعله بالماضي، بعدما تخلى عنها وعن والدتها منذ طفولتها وحتى أصبحت شابة، وتعجبت “راوية” من هذا الأمر الذي جعلها صامتة دون إبداء أي رد فعل.

وظهر “رشاد” فتحي عبد الوهاب، خلال احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16، داخل السوق بعدما قام بشراء ملابس جديدة، ليصبح شكله العام يليق بمهامه الجديدة كـ كبير السوق، ووقف في وسط السوق ليخبر الجميع بقوانينه الجديدة، وولى “الفتوة علوان” مهام جمع ايجار الدكاكين، لتسيطر حالة من الذهول على الجميع وخاصة “شحاتة” محمود البزاوي.



أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويخوض بطولة سوق الكانتو النجم أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل سوق الكانتو



تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.