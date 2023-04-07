السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16.. رشاد ينجح في إثبات ملكية الحُجة بمشاركة والد راوية

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة 16 من مسلسل سوق الكانتو العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، وتحديدًا بسبب “رشاد” فتحي عبد الوهاب، الذي أصر على أن يصبح كبير السوق، حتى بعد وفاة والده “حسونة” حمدي هيكل.

 

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16

وضمن احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16 ، نجح “رشاد” فتحي عبد الوهاب، في إثبات ملكيته لحجة سوق الكانتو، بمشاركة “أمين” والد “راوية” مي عز الدين، والذي قام بكتابة نصيبه لابنته وفاجأها بأنه تنازل عن حقه في حجة السوق باسمها، لتكون هي شريكة “رشاد”، واعتبر هذا الأمر اعتذارًا لها لما فعله بالماضي، بعدما تخلى عنها وعن والدتها منذ طفولتها وحتى أصبحت شابة، وتعجبت “راوية” من هذا الأمر الذي جعلها صامتة دون إبداء أي رد فعل.

وظهر “رشاد” فتحي عبد الوهاب، خلال احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16،  داخل السوق بعدما قام بشراء ملابس جديدة، ليصبح شكله العام يليق بمهامه الجديدة كـ كبير السوق، ووقف في وسط السوق ليخبر الجميع بقوانينه الجديدة، وولى “الفتوة علوان” مهام جمع ايجار الدكاكين، لتسيطر حالة من الذهول على الجميع وخاصة “شحاتة” محمود البزاوي.

 

سوق الكانتو الحلقة 16.. راوية تحاول مساعدة طه وتسدد ديونه لـ "كبير السريحة"

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16.. طه القماش يحاول استرجاع حقه من عمه شحاتة


أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويخوض بطولة سوق الكانتو النجم أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين،  من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

 

أحداث مسلسل سوق الكانتو
 

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16 مسلسل سوق الكانتو الحلقة السادسة عشر موعد عرض مسلسل سوق الكانتو مسلسل امير كرارة تفاصيل احداث مسلسل سوق الكانتو موعد عرض مسلسل مي عز الدين قصة مسلسل سوق الكانتو مسلسلات رمضان 2023 أبطال مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. "الكوماندا" يسعى للانتقام من "مهرة"

ترحيل عصابة يابانية من كمبوديا بعد الاحتيال بالهواتف

"ضرب نار" الحلقه 16.. "الكوماندا" يعثر على "مهرة" ويهدد بقتل ابنها

“حضرة العمدة” الحلقة 16.. روبي تهاجم أحمد رزق بسبب “سامر ضرغام”

حكاوي القهاوي داخل مصانع "بابل".. الشيخ الشعراوي كان يطلب جزم "ثعبان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب

عملية دهس وإطلاق نار فى تل أبيب.. مقتل إسرائيلى وإصابة 6