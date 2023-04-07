سوق الكانتو الحلقة 16.. راوية تحاول مساعدة طه وتسدد ديونه لـ "كبير السريحة"

انتهت منذ قليل، أحداث الحلقة 16 من مسلسل سوق الكانتو ، بطولة النجم أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين ونخبة من النجوم، والذي يعرض على قناة “dmc”.

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16

وبدأت الحلقة 16 من مسلسل سوق الكانتو، بظهور “راوية” مي عز الدين، داخل منزل “طه القماش” أمير كرارة، حيث تحاول عرض المساعدة المالية على والدته لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة بعد تعرضهم للنصب وحرمان “طه” من ميراثه.

وخلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16 قررت “راوية” مساعدة “طه” دون علمه، فذهبت إلى “كبير السريحة” وطلبت منه أن تسدد ديون طه القماش، ولكنه تخوف في بداية الأمر، فأصرت على الدفع وسألته عن المبلغ، ليجيبها بأنه مديون بـ 10 جنيهات، فسرعان ما اعطته المبلغ وغادرت، وهو الأمر الذي أزعج طه وأغضبه بشدة وأصر على دفع المال لها.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16

وتعرض قناة dmc مسلسل سوق الكانتو في تمام الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

العمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركي المتحدة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.