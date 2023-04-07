الحلقة 16 من حضرة العمدة.. القبض على "سامر" بتهمة ضرب "سلمى"

شهدت الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة، وصول شادي مقار رئيس مباحث تل شبورة، وبرفقته عدد من الضباط، لمقر عزاء الحاج رضوان المنشاوي، أحد أهالى القرية، للقبض على سامر إبن ضرغام “عبدالرحمن عزوز”.

احداث مسلسل حضرة العمدة

وشهدت الحلقة السابقة دخول الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز، ونجل أحمد بدير في الأحداث، إلى منزل “عتمان”، فور علمه بتقدم أحد الشبان لخطبة “سلمى” ابنة “عتمان شيحة”.

وفور دخول “سامر” لمنزل “عتمان”، تعدى بالضرب على “سلمى” وأسقطها أرضًا.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وىيمون مقار وتأليف الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب وشارك في مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان صلاح عبدالله الفنان محمود عبدالمغني، الفنان أحمد رزق، ادوار، محمود حافظ، بسمة، دينا، وفاء عامر صولا عمر، شيري أشرف، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسام داغر، محمود عبدالخالق، أحمد بدير، سيري أشرف، عيد الرحمن عزوز، شادي مقار ومحموعة كبيرة من الموهوبين الجدد .