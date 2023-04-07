مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكي تسرق مركب زوجها من أهله

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي والتي تقوم بعمل دور “حنان” سرقة مركب زوجها من أهله، وتسعين لتغير لون المركب حتى لا يكتشف أحد.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1

وقد اتهم محمد دياب والذي يقوم بدوره شقيق زوج منى زكي، (حنان) في سرقة هذا المركب.

وحذرت منى زكى ابنها ياسين من الحديث مع جده أو جدته أو عمه في أولى حلقات مسلسل تحت الوصاية.

وظهر محمد دياب في أحداث الحلقة الأولى في دور "الريس صالح" وهو الذي يدير مركب "الريس عادل" زوج منى زكي الذي توفي.

أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1

ودارت أولى أحداث الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية انتقال منى زكي من محافظتها السويس لتنتقل تعيش في محافظة الإسكندرية.

وظهر أحمد خالد صالح في المشهد الثاني من المسلسل حيث استقبل منى زكي وأولادها لكي تسكن عنده وعندما سأل على زوجها قالت عكس الحقيقة حيث قالت له: "زوجي يعمل في السويس" بينما زوجها متوفي.

وكانت قد بدأت الآن اولي حلقات مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، وبدأت أولى حلقات المسلسل بزيارة مني زكي لقبر زوجها، وهي تحكي معاناتها في الحياة بعد فراقه، ولديها من زوجها المتوفي ولد وبنت.

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