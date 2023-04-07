الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكي تسرق مركب زوجها من أهله

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي والتي تقوم بعمل دور “حنان” سرقة مركب زوجها من أهله، وتسعين لتغير لون المركب حتى لا يكتشف أحد.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكي تخفي حقيقة وفاة زوجها وتنتقل للإسكندرية

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكي تزور قبر زوجها وتشتكي من معاناة الحياة

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1

وقد اتهم محمد دياب والذي يقوم بدوره شقيق زوج منى زكي، (حنان) في سرقة هذا المركب.

وحذرت منى زكى ابنها ياسين من الحديث مع جده أو جدته أو عمه في أولى حلقات مسلسل تحت الوصاية.

وظهر محمد دياب في أحداث الحلقة الأولى في دور "الريس صالح" وهو الذي يدير مركب "الريس عادل" زوج منى زكي الذي توفي.

أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1

ودارت أولى أحداث الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية انتقال منى زكي من محافظتها السويس لتنتقل تعيش في محافظة الإسكندرية.

وظهر أحمد خالد صالح في المشهد الثاني من المسلسل حيث استقبل منى زكي وأولادها لكي تسكن عنده وعندما سأل على زوجها قالت عكس الحقيقة حيث قالت له: "زوجي يعمل في السويس" بينما زوجها متوفي.

وكانت قد بدأت الآن اولي حلقات مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، وبدأت أولى حلقات المسلسل بزيارة مني زكي لقبر زوجها، وهي تحكي معاناتها في الحياة بعد فراقه، ولديها من زوجها المتوفي ولد وبنت.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل سره الباتع 

مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 مسلسل تحت الوصاية الحلقة الاولي مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل تحت الوصاية مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل تحت الوصاية ٢٠٢٣ مسلسل تحت الوصاية للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي منى زكي مسلسلات المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

بيان من وزير الرياضة بشأن أزمة حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. هل تخلى رجل «حرب العصابات» حسن حنفى عن تلميذه نصر أبوزيد؟

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. زينة بعد الإفاقة تطلب الطلاق من محمد رمضان

طبيب ينفذ حياة طفل من الموت بعد ابتلاع عملة معدنية ببني سويف

مصرع طفل وإصابة والده في حريق شقة بقليوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يجعل كلامنا يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريو القاتم: هل تواجه إسرائيل تصعيدًا فى خمس جبهات؟ (تحليل)

مسئولة عن «غارات لبنان».. ما هى «الفرقة 91» فى الجيش الإسرائيلى؟ (فيديو وصور)

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»