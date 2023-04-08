مواعيد الصلاة اليوم السبت فى اليوم السابع عشر من رمضان 2023

مع قرب الأيام العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك يسعى الكثير من المواطنين معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت في اليوم السابع عشر من رمضان 2023 عبر جوجل، من أجل الانتظام في الصلاة، وتأدية الصلوات الخمسة في وقتها.

مواعيد الصلاة اليوم السبت في اليوم السابع عشر من رمضان 2023

تنشر "الدستور" بهذا مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 8 أبريل 2023، بالعاصمة القاهرة وبكل من: (محافظة الإسكندرية ومحافظة المنصورة ومحافظة قنا ومحافظة أسوان).

وفيما يلي كافة مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة والعديد من محافظات ومدن مصر:

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 أبريل 2023 فى القاهرة

موعد أذان الفجر 04:09 ص

موعد أذان الظهر 11:57 ص

موعد أذان العصر 3:30 م

موعد أذان المغرب 6:17 م

موعد أذان العشاء 7:36 م

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 أبريل 2023 فى الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:12 ص

موعد أذان الظهر 12:02 ظهرًا

موعد أذان العصر اليوم السابع عشر من رمضان 3:36 م

موعد أذان المغرب 6:23 م

موعد أذان العشاء 7:44 م

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 أبريل 2023 فى المنصورة

موعد أذان الفجر 4:06 ص

موعد أذان الظهر 11:57 ص

موعد أذان العصر اليوم السابع عشر من رمضان 3:31 م

موعد أذان المغرب 6:17 م

موعد أذان العشاء 7:38 م

مواعيد الصلاة في قنا اليوم السبت 8 أبريل 2023

موعد أذان الفجر 4:09 ص

موعد أذان الظهر اليوم السابع عشر من رمضان هو 11:51 ص

موعد أذان العصر 3:21 م

موعد أذان المغرب 6:09 م

موعد أذان العشاء 7:25 م

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 أبريل 2023 فى أسوان

موعد أذان الفجر 4:11 ص

موعد أذان الظهر 11:51 ص

موعد أذان العصر اليوم السابع عشر من رمضان 3:19م

موعد أذان المغرب 6:07 م

موعد أذان العشاء اليوم السابع عشر من رمضان 7:21 م