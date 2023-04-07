مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. تسترجع أحداث العراق عام 2003

نقلًا عن مشهد أحداث العراق خلال عام 2003 استقبلت دميانة "جومانا مراد" جثة زوجها الذي توفي إثر أحداث العراق، خلال احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 16 ، حيث تراصت السيارات الخاصة بنقل الموتى لتعرف دميانة على جثة زوجها.

ولاقت دميانة جثة زوجها وسط الجثث التي نقلت من العراق لمصر، كما شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 16 مغامرة نادرة بزيارة دميانة عقب وفاة زوجها ميلاد، حتى تأخذ بيدها وتواسيها بعد وفاة زوجها التي انتظرته لأعوام طويلة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة ، بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

أحداث مسلسل عملة نادرة

أثار مسلسل عملة نادرة دهشة الجميع بسبب القضية الخطيرة الذي سلط عليها الضوء وهي نادرة التي تجسد شخصيتها نيللي كريم المرأة الصعيدية التي ترفض الانصياع لعائلة عبد الجبار التي يجسدها جمال سليمان، وتحارب من أجل الحقوق على ميراثها منه بعد وفاة زوجها وهو ابنه الذي كتب له ميراثاً كبيرًا بعد إنجابه طفل.

تتوالى الأحداث ويقوم عبد الجبار بتعذيب نادرة وقتل شقيقها على يد مسعود ابنه الذي يقوم بدوره أحمد عيد في محاولة للضغط عليها، لكن يأتي شداد الذي يقوم بدوره محمد لطفي ويقوم بإنقاذها من أيدي عبد الجبار.

على الجانب الآخر تتصارع عائلتي عبد الجبار وحسن أبو عصاية الذي يجسده كمال أبو رية من أجل السلطة على النجع، وفي سبيل ذلك تقوم بينهم حروب وصراعات.