"شرنقة يوسف شاهين" لـ خيرية المنصور.. كتاب يروى تفاصيل سيرة وتجربة مع المخرج الكبير

رصدت المخرجة العراقية خيرية المنصور، تفاصيل تجربة عملها مع المخرج يوسف شاهين، عبر كتابها “شرنقة شاهين”، الذي صدرت طبعته الثانية قبل أيام عن دار أطياف، وكتب مقدمة الكتاب، الإعلامي الدكتور محمد الباز، وجاء الكتاب في 222 صفحة من القطع المتوسط.

عن يوسف شاهين

تروي “المنصور”، جانبا من مشوار المخرج يوسف شاهين عبر فصول الكتاب، مؤكدة أهمية الدور الذي لعبه بصورة خاصة في مسيرتها المهنية بشكل خاص.

قدم الكتاب الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، وجاءت المقدمة تحت عنوان “اقتراب خاص" السؤال عندي والإجابة عند خيرية المنصور.. ما الذي رآه المخرج الكبير يوسف شاهين في هذه الشابة العراقية حديثة التخرج، التي كانت تعمل إلى جوار المخرج الكبير توفيق صالح في فيلم "الأيام الطويلة" ليطلب منها السفر إلى القاهرة لتعمل معه، وتكون إلى جواره، وهو يواصل إبداعه وتفرده السينمائي.

شرنقة شاهين

تأتي الإجابة عبر صفحات كتاب شرنقة يوسف شاهين وعلى لسان شاهين نفسه في لقاء صحفي بالعراق سأل يوسف شاهين عن تقييمه لخيرية المنصور كمخرجة شابة عملت معه وعن مستقبلها ؟ قال "رأيي أن خيرية لها مستقبل كويس فيها صفه مهمة جدا عنيدة جدا ولما تكون عايزة شيء يتعمل بيتعمل ولما أشوفها في التصوير بتدفع وتضرب العساكر واحد طول بالعرض ينفخ عليه بتطير ، ولكن قوة شخصيتها تجبره أن يحترمها فيسمع كلامها ، لانه يفهم أنه بتؤدي عمل ميزعلوش منها.

تروي خيرية المنصور سيرة تجربتها مع يوسف شاهين لتكتب شهادة للتاريخ تؤكد فيها على أن لقد كانوا يعتبرونه متمردا، سواء في عائلته أو السلطات الرسمية في بلاده .. الغرب يرى انه اشتراكي أكثر من اللازم، والشرق يرى أنه ليبرالي أكثر من اللازم.. العرب يرون أنه مع السامية أكثر من اللازم.. والمتعصبون الدينيون يرون أنه مع العرب أكثر من اللازم.. الأطباء أيضا يقولون إنه يدخن أكثر من اللازم.. هكذا كان يرى العالم يوسف شاهين، ولكن كيف كانت تراه المخرجة خيرية المنصور بحكم العمل معه والاقتراب منه تقول "الحقيقة أنه ببساطة يرفض التقاليد البالية التي يفترض أن يخضع لها والقواعد والشروط التي وضعت بواسطة هذه أو تلك من المؤسسات أنه لن يخضع لأنه في كلمة لايستطيع !.

أدوات السينما

عبر صفحات الكتاب التى تجاوت ال 200 صفحة قدمت المنصور كل ما هو متعلق بأدوات السينما وتعريفه بصورة مبسطة بدء من الديكوباج والمونتير، والمونتاج والصوت ، والكلاكيت ، المكساج الخ لتمرر بببساطة وسلاسة وفي لياقة معرفية سرد معرفي لكل ما يتعلق بعالم يوسف شاهين السينمائي. وهذا ما جعل الكاتب الصحفي عبد الوهاب ينادي بتدريسه في المعاهد والاكاديميات الفنية .