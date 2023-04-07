مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. شقيقة فاطمة تفكر فى كشف سر نجل محمد رمضان

فكرت الفنانة سلوى عثمان التي تجسد دور شقيقة فاطمة "لبنى ونس" والدة أحمد داش "سيف" في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16، بأن تخبر محمد رمضان بأن سيف ابنه.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16

وفي وقت سابق قام بلال شامة الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر باختطاف نجل محمد رمضان من المستشفى أثناء ولادة مي كساب له منذ ١٩ عامًا، وإعطائه لفاطمة التي قامت بتربيته طوال تلك الفترة.

وقبل وفاة فاطمة أخبرت شقيقتها بأن جعفر العمدة هو والد سيف، وظهرت مع زوجها وهي تخبره بأنها تفكر في إخبار جعفر بأن سيف ابنه إلا أن زوجها رفض وقال لها: "ملناش دعوة بلاش مشاكل دا تاجر كبير خلينا جنب الحيط".

قصة مسلسل جعفر العمدة

واشتعلت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16، بطولة النجم محمد رمضان بعدما انتهت الحلقة الخامسة عشرة على مجهول حاول قتل زينة بضربة على الرأس وهي تجسد دور الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان في المسلسل.

انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.