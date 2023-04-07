مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. موعد العرض والقنوات الناقلة

اشتعلت الأحداث في مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان بعدما انتهت الحلقة الخامسة عشر على مجهول حاول قتل زينة بضربة على الرأس وهي تجسد دور الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان في المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16

ومن قبلها كانت الفنانة إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية لجعفر تحاول إقناع ثريا "مي كساب" التي تجسد دور الزوجة الأولى له بقتل زينة والخلاص منها عبر وضع سم لها في الطعام من أجل أن يفسح الطريق لها أمام جعفر وتظل حبه الأول والأخير.

وفوجئت زينة أثناء نزولها من عند صباح شقيقة رمضان بمجهول ضربها على رأسها لتسقط أرضًا وتنتهي الحلقة الخامسة عشر دون أن يعرف الجمهور ما الذي حدث لها.

موعد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 15 من المسلسل على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما تعرض الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل سره الباتع

جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوم زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

اقرأ أيضا:

فضل العشر الأواخر من رمضان 1444.. وأدعية ليلة القدر