مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. تصاعد الأحداث بعد ضرب مجهول لزينة على رأسها

تشهد الحلقة 16 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان والمقرر عرضها مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 6.15 مساء عبر قناة دي إم سي دراما العديد من المشاهدة والاحداث الهامة.

وكانت الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة انتهت أمس بمشهد مثير واثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهو قيام أحد الأشخاص المجهولين بضرب “عايدة” التي تجسد دورها النجمة زينة على رأسها لتسقط أرضا وتنتهي الحلقة.

وفي مشاهد سابقة من الحلقة، ظهرت الفنانة إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان وهي تخطط لقتل عايدة "زينة" وتحاول الإتفاق مع مي كساب زوجته الأولى من أجل دس السم لها في الأكل، إلا أن الأخيرة رفضت.

وتكشف الحلقة 16 من مسلسل جعفر العمدة رد فعل “جعفر” الذي يجسد دوره محمد رمضان وهو زوج “عايدة” وبحثه عن من الذي قام بهذه الجريمة، كما من المفترض أن تشهد الحلقة خروج “شوقي فتح الله” الذي يجسد دوره النجم الأردني منذر رياحنة من السجن.

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مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض يوميًا خلال شهر رمضان في التوقيتات التالية:

قناة دي إم سي دراما عقب أذان المغرب مباشرة في الساعة السادسة والربع مساءً ويعاد المسلسل الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

منصة واتش إت الرقمية في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة.

قناة دي إم سي العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً والإعادة الساعة الخامسة صباحًا، الإعادة الثانية الساعة العاشرة إلا الربع صباحًا.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

التردد: 12124

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: